شاهد .. كريستيانو رونالدو يطرد محمد صلاح وما فعله ميسي فجر ضجة واسعة بالوسط الكروي !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر كريستيانو رونالدو يطرد محمد صلاح وما فعله ميسي فجر ضجة واسعة بالوسط الكروي !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

استبعد لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، النجم المصري ولاعب فريق ليفربول محمد صلاح، من دائرة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

ورشح كريستيانو رونالدو، 4 لاعبين للمنافسة على الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

وبحسب موقع "Elbotola" المغربي، فإن قائد المنتخب المغربي ومدافع يوفنتوس سابقا، المهدي بنعطية، قال في تصريحات صحفية، إن رونالدو، زميله السابق في "اليوفي"، أخبره أنه "عند انتهاء حقبته هو وليونيل ميسي المتوجان بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، فإن الرباعي الفرنسي كيليان مبابي، ومواطنه عثمان ديمبيلي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والبلجيكي إيدين هازارد، سيتنافسون للفوز بالجائزة المرموقة".

ولم يضع رونالدو في اختياراته محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

من جهته استبعد قائد منتخب الارجنتين، ونادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، النجم المصري ولاعب فريق ليفربول محمد صلاح، من دائرة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021.

وقال ميسي خلال حوار سابق مع مجلة فرانس فوتبول، إنه يرشح كيليان مبابي ونيمار جونيور زملائه بالفريق، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ للكرة الذهبية.

وفتح المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، النار على جائزة الكرة الذهبية، حيث وصفها بأنها جائزة سياسية.

واحتل محمد صلاح المركز السابع في ترتيب جوائز الكرة الذهبية 2021، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط انتقادات واسعة.

صلاح قدم عاماً رائعاً في 2021 مع ليفربول، وسجل 22 هدفاً خلال الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة لتسجيله 23 هدفاً هذا الموسم في كافة البطولات.

وقال صلاح عن جائزة الكرة الذهبية في حواره مع مجلة "جي كيو" الأمريكية: "أريد أن أكون أفضل لاعب في العالم".

واستدرك: "لكني سأعيش حياة جيدة حتى لو لم أفز بالكرة الذهبية، أحياناً أشعر أن الأمر سياسي".

ونالت المجلة الفرنسية انتقادات حادة بسبب طريقة التصويت على الجائزة، وترتيب النجوم بها، وفوز ميسي بالجائزة رغم عدم فوزه بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وعن حصوله على المركز السابع في الجائزة، قال صلاح: "لست منزعجاً من هذا الأمر، لا يمكنني أن أقول لك إنني لا أفكر في ذلك، أشعر أن هذه الجائزة سياسية".