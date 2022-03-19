شاهد .. هيفا وهبي ببنطال ضيق ملتصق بجسدها أظهر الكثير من المخفي بإطلالة صارخة !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)
نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي مجموعة صور حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، بدت فيها بإطلالة ملفتة للأنظار.
هيفا وهبي إرتدت سروالاً ضيقاً باللون الأسود، مع توب باللون الأسود أيضاً، ونسقت معها حذاء بكعب عالٍ باللون الأخضر، مع جاكيت قصيرة باللونين الزهري والبني.
هيفا ظهرت من أحد الأماكن العامة، وهي تشرب القهوة، ونوعت بلقطات الصور الغريبة.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور هيفا، وتناقلوها بشكل كبير، تاركين تعليقات تدل على إعجابهم الدائم بها، وبجمالها الأخاذ وبسحر إطلالاتها.
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