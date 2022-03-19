شاهد .. فلكية شهيرة تصدم النجم المصري أبو جبل وزوجته سمارة بنبوءة صادمة.. هذا ما سيحدث لهما !!

انت الان تتابع خبر فلكية شهيرة تصدم النجم المصري أبو جبل وزوجته سمارة بنبوءة صادمة.. هذا ما سيحدث لهما !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

من غير المعلوم حتى الآن ما هو الوضع الحالي بين حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل وزوجته سمارة يحيى في ظل استمرار الأزمة بينههما دون حل.

وقدمت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، قدمت توقعاتها الفلكية للثنائي خلال العام 2022 بجانب ما تحمله أرقام أعياد ميلادهما من علامات قد تحدد مصير العلاقة بينهما.

وأوضحت خبيرة الأبراج والفلك، أن محمد أبو جبل من مواليد 29 يناير 1989 وينتمي لمواليد برج الثور، وتشير التوقعات بأن لديه نهاية مرحلة فضلا عما يحويه داخله من حزن وغضب ورغبة في إنهاء علاقة خاصة خلال فترة الصيف تحديداً مع نهاية شهر يوليو بسبب وجود الشمس في مواجهة البرج.

أما الجزائرية سمارة يحيى، فهي من مواليد 19 مايو 1992 أي تنتمي إلى برج الثور، وتشير التوقعات الفلكية بحسب عبير فؤاد، إلى أنها بحالة تشوش لرغبتها في الحصول على جميع الأشياء في آن واحد مما يسبب لها مشاكل، متابعة: «رقم 19 أصحابه بيكونوا عايزين حاجات كتير وده بيخليهم يخسروا لو قللت طموحاتها وترضى بالمتاح يكون أفضل».

وعلى الرغم من التأثيرات الفلكية السلبية لكل من «أبو جبل» و«سمارة»، إلا أن هناك أمر إيجابي أشارت إليه «فؤاد» وهو الانجذاب بين الطرفين رغم احتمالات الانفصال والسبب رقم 29 الخاص بـ«أبو جبل» المشير إلى الشمس، ورقم 19 الخاص بالجزائرية والمرتبط بالقمر، متابعة: «الشمس والقمر في بينهم دايما انجذاب ولو حاولوا يتغلبوا على الخلافات هتكون علاقة ناجحة».

كما أكدت عبير فؤاد، أن «سمارة» تنتمي إلى امرأة الثور والتي من صفاتها الغيرة الشديدة أما رجل الدلو المنتمي إليه «أبو جبل» يعشق حريته، فإذا تغلبا سويا على هذا الأمر من المرجح إنقاذ العلاقة.