شاهد .. رقم ضخم وغير متوقع لثروة أسطورة الكرة المصرية "حسام حسن".. لن تصدق كم يملك من الأموال !

انت الان تتابع خبر رقم ضخم وغير متوقع لثروة أسطورة الكرة المصرية "حسام حسن".. لن تصدق كم يملك من الأموال ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

على مدار تاريخ الكرة المصرية، سطر العديد من النجوم أسماءهم بحروف من نور فى سجلات التاريخ مع منتخب الفراعنة وشهدت المباريات المختلفة على تألقهم ليصنعوا المجد مع المنتخب المصري ويسعدوا الملايين من عشاق الساحرة المستديرة.

ويعتبر حسام حسن نجم الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر هو أبرز تلك الأسماء التى سطعت فى التاريخ الكروى المصرى.

وحسام حسن هو الهداف التاريخى لمنتخب مصر وصاحب الرقم القياسى من الأهداف الدولية فى القارة السمراء برصيد 83 هدفا وهداف تاريخ لقاءات الأهلى والزمالك 9 أهداف منها 5 للأهلى فى الزمالك و4 للزمالك فى الأهلى.

شارك حسام حسن مع المنتخب فى 170 مباراة دولية وسجل 83 هدفا أهمها هدف تأهل المنتخب المصرى لكأس العالم 1990 فى مرمى منتخب الجزائر، وكان له الدور البارز فى فوز المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو.

كما شارك حسام حسن فى 300 مباراة، سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثانى هدافى الأهلى فى تاريخه، بينما خاض إبراهيم حسن 292 مباراة سجل خلالها 33 هدفا، كما لعب حسام حسن كمحترف أكثر من 40 مباراة سجل خلالها 16هدفا.

بدأ العميد اللعب مع منتخب مصر عام 1985 وكان له الدور البارز فى فوز المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو، واستكمل حسن مشواره مع المنتخب حتى عام 2006 ليشارك مع منتخب الفراعنة فى حصد أول كأس من ثلاثيته المتتالية فى أمم أفريقيا (2006 ،2008 ،2010 ).

اتجه حسام حسن فور اعتزاله إلى مجال التدريب، حيث قاد نادى المصرى البورسعيدى فى النصف الثانى من الدورى المصرى موسم 2007 / 2008 وتمكن المصرى بقيادة حسام بالبقاء بالدورى المصرى فى ثمانى مباريات بعدما كان اقترب من الهبوط إلى الدرجة الثانية فكان المنقذ المنتظر وعاد بالفريق من جديد، وتنقل بين عدد من الأندية لكنه استقر حتى الآن بنادى الاتحاد السكندرى.

ثروة حسام حسن

قدرت ثروة حسام حسن بثلاثة عشر مليون دولار جمعها خلال مسيرته الاحترافية في نوادي “باوك” اليوناني و“نيوشاتل إكساماس” السويسري و“العين” الاماراتى.

واستطاع حسام حسن أن يستثمر أمواله من خلال المشروعات منها محلات تجارية، وحصص مساهمة فى شركات مقاولات وتجارة السيارات، بخلاف استثماره فى شركة مصر للطيران