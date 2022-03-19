شاهد .. رغم ما حصل بينهما.. ما فعلته ’’​لقاء سويدان‘‘ طليقة الفنان حسين فهمي تجاهه صدم كل المصريين !!

انت الان تتابع خبر رغم ما حصل بينهما.. ما فعلته ’’​لقاء سويدان‘‘ طليقة الفنان حسين فهمي تجاهه صدم كل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

صدمت طليقة الممثل المصري حسين فهمي جميع المتابعين بما قامت به على الرّغم من كل الخلافات القائمة بينهما.

هذا ما فعلته طليقة حسين فهمي



في التّفاصيل، باركت الممثلة المصرية ​لقاء سويدان​ لطليقها الممثل المصري ​حسين فهمي​ باختياره لتولي منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي.

وجاءت التهنئة عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي فكتبت :”النجم حسين فهمي يتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي بشرى خير، عقبال رجوع السينما الى الصدارة”.





إشارة إلى أنه لا زالت هناك خلافات بين سويدان وفهمي ودعاوى قضائية بعد انفصالهما لها علاقة بالمتعلقات المالية وحقوقها الشرعية، وكانت لقاء قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة طالبت فيها بإلزام طليقها الفنان حسين فهمي ردّ قيمة مؤخّر صداقها والبالغ خمسة ملايين جنيه، ودعوى أخرى تطالب فيها طليقها بدفع مبلغ 720 ألف جنيه كنفقة متعة وعدّة لها، إلا أن طليقها امتنع أربع مرات عن السداد رغم إلزام محكمة استئناف القاهرة له بذلك، مما دفع سويدان إلى الحجز على أمواله، وبعد مضي أكثر من عام ونصف العام في محاكم الأسرة تمكّنت الممثلة من صرف مبلغ نفقة متعتها وعدّتها.

أما دعواها الأولى فرفضت بسبب عدم اطمئنان المحكمة الى الشهود الذين استعانت بهم ﻹثبات صحة ادّعائها، وعدم اقتناعها بالمستند الذي قدمته إليها سويدان لتقدير قيمة مؤخر صداقها وكان عبارة عن ورقة تفيد بأن ابنة عمّها حصلت على 100 ألف دوﻻر كمؤخر صداق عند زواجها مبررةً ذلك بأن الظروف المعيشية في لبنان تختلف تماماً عنها في مصر لذا استأنفت الحكم.