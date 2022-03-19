شاهد .. فنانة شهيرة تهين النجمة ’’شيرين عبدالوهاب‘‘ وتسيء إليها بشكل صادم وكارثي .. من تكون ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة تهين النجمة ’’شيرين عبدالوهاب‘‘ وتسيء إليها بشكل صادم وكارثي .. من تكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

تسببت فنانة شهيرة بغضب مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد مشاركتها منشور تهين فيه شيرين عبد الوهاب وتسيء إليها بطريقة صدمت الجميع.

سارة نخلة وهي فنانة وممثلة شهيرة كتبت منشوراً عبر حسابها على فايسبوك تهين فيه شيرين بعد ظهورها الأخير في حفلها بالكويت.

وأبدت سارة استيائها الكبير من بكاء شيرين طوال الوقت وقالت أنها أصبحت مقرفة ومستفزة وعلقت:

“بقت مقرفة أوي بصراحة، مافيش مبرر لكل دا، ربنا أداها مال وعيال، ونجاح، ماحدش بياخد كل حاجة، تسكت بقا وتهمد، بجد مستفزة أوي، كنت بحبها أوي بس بقت مقرفة ومريبة”

لكن لم يمر ساعات قليلة حتى اضطرت سارة إلى أن تحذف المنشور عن حسابها في فايسبوك بعد أن تعرضت لهجوم عنيف من الجمهور.

وعبر المتابعون عن غضبهم الكبير من إهانة شيرين من قبل سارة مؤكدين أنه مهما حصل ومهما فعلت شيرين فلا يحق لسارة الإساءة لها بهذا الشكل.

وكان قد تصدر خبر انتحار الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حديث المتابعين خلال الساعات الماضية وذلك بعد ما كشفته مفسرة احلام عن وضعها النفسي.

وفي التفاصيل، فقد حذرت مفسرة احلام تدعى أسماء بدوي المقربين من شيرين عبد الوهاب من انها قد تقدم على الانتحار بإستخدام الأدوية.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك:”اتمنى اللى قريب من الفنانة شرين عبدالوهاب ينتبه عليها، فى رؤيا تحذر من خطر الانتحار باستخدام حبوب والله اعلم، ارجو اللى يعرفها يكون الى جانبها ويدعمها”.