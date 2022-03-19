شاهد .. ليس الزعيم ولا محمد رمضان.. سألوا أحمد زاهر عن الفنان نمبر ون بمصر فصدم بإجابته الغير متوقعة الجميع .. من أختار ؟؟

انت الان تتابع خبر ليس الزعيم ولا محمد رمضان.. سألوا أحمد زاهر عن الفنان نمبر ون بمصر فصدم بإجابته الغير متوقعة الجميع .. من أختار ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

حل الفنان أحمد زاهر في وقت سابق ضيفا على برنامج MBC Trending الذي يبث على قناة MBC.

وبسؤاله عن الممثل "نمبر ون" من وجهة نظره أكد أحمد زاهر عدم وجود ممثل يمكن وصفه بـ "نمبر وان" أو رقم 1، لأن الأمر نسبي وأذواق الجمهور تختلف، ولا يمكن لأي ممثل أن يصبح الممثل الأول طوال الوقت.

وأضاف أنه لا يهتم بمساحة الدور، طالما يمكنه أن يصبح البطل رقم 1 لدى المشاهدين، وهو ما حدث معه في مسلسل "البرنس"، مؤكدا على اعتزازه بمحمد رمضان كبطل للمسلسل، لكنه يدرك أن الجمهور أحب شخصية فتحي البرنس بسبب كم الشر الذي ظهر منه خلال الأحداث، إلى جانب أداءه للشخصية بصدق، وهو ما أكد وجهة نظره في عدم أهمية ترتيب الأسماء على التتر أو حجم ومساحة الدور.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد زاهر حكاية "كدبة كبيرة"من مسلسل ورا كل باب، وجسد ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، وشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين.