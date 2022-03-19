شاهد .. أنتشارأول صورة لـ والد ’’راغب علامة‘‘ .. لا شبه بينهما على الإطلاق والجمهور مصدوم !! (اتفرج صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)
في التفاصيل، استذكر الفنان اللبناني راغب علامة والده في الذكرى السادسة على رحيله عن عالمنا وذلك بعد شهر واحد من رحيل زوجته اي والدة راغب.
ونشر راغب صورة لوالديه وكتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: “انها الذكرى السادسة لرحيله، أبي وأخي وصديقي الحقيقي. رحل اليها بعد شهرٍ من رحيلها، أميرة حياته ورفيقة عمره.
مرّت السنين وفي قلوبنا تعيش الذكرى الفاتحة والصلاة على ارواحهم الطاهرة ”
وعلق العديد من رواد السوشيل ميديا على منشور وتمنوا لوالدي راغب الرحمة من خلال تعليقاتهم ورسائلهم.
إليكم صورة والد راغب علامة مع والدته
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