شاهد .. ليه تركتي برنامج شيخ الحارة والجريئة ؟؟ المخرجة إيناس الدغيدي تصدم الكل برد غير متوقع فاجأ الجميع !!

انت الان تتابع خبر ليه تركتي برنامج شيخ الحارة والجريئة ؟؟ المخرجة إيناس الدغيدي تصدم الكل برد غير متوقع فاجأ الجميع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن سر رفضها تقديم برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مرة أخرى. وقالت الدغيدي في لقاء مع القاهرة 24: لن أقدم برنامج شيخ الحارة مرة أخرى وكانت فترة ناجحة ولكن هناك آخرين يمكنهم خلق أفكار جديدة. وأضافت إيناس الدغيدي: افتقدت التصوير والأعمال الفنية ورائحة البلاتوه، وأفكر في تقديم شيء جديد الفترة القادمة. وكانت الدغيدي قدمت برنامج «شيخ الحارة والجريئة» للموسم الثاني يومياً على شاشة «قناة القاهرة والناس» في شهر رمضان الماضي، وكان الأخير بالنسبة لها.

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