شاهد .. رسالة عبر الواتساب تقود فتاة إماراتية حسناء إلى المحكمة.. وما حدث لاحقاً صدم كل الخليجيين !!

انت الان تتابع خبر رسالة عبر الواتساب تقود فتاة إماراتية حسناء إلى المحكمة.. وما حدث لاحقاً صدم كل الخليجيين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

أقدمت فتاة في الإمارات على رفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد زميلتها في العمل بسب رسالة غير أخلاقية عبر تطبيق الواتساب.

وذكرت الفتاة في دعواها إن زميلتها قامت بسبها بما يخدش شرفها عن طريق برنامج الواتساب” تضمنت عبارات “خيخة ولا قد الصداقة، وأنا مسكت حالي لأن احنا بالشركة، ولا كان فرجيتك قيمتك صح”.





وطالبت الفتاة المحكمة بإلزام زميلتها أن تؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم، وإلزامها الرسوم والمصروفات تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

وأدانت المحكمة المشكو عليها جزائياً بتهمة السب المسندة إليها، وعاقبتها بالغرامة (مبلغ 5 آلاف درهم) ومصادرة الهاتف وإغلاق حساب الـ«واتساب»، وتغريمها مبلغ 1000 درهم عن جريمة التهديد.





وبعد ذلك، توجهت الفتاة إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات عن الفعل الذي ارتكبته المدعي عليها.

وعليه قضت محكمة أبوظبي للأسرة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للشاكية مبلغ 15 ألف درهم كتعويض جابر للأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى.





وبذلك يصل إجمالي المبالغ التي تكلفتها المشكو عليها نحو 21 ألف درهم بسبب رسالتها عبر الواتساب.