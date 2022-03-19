شاهد .. الزيارات الخفية للفنان المصري ’’أحمد عز‘‘ للتجمع الخامس انكشف سرها الخطير للجيران ؟! هذا ما يفعله يومياً خلسة !!

انت الان تتابع خبر الزيارات الخفية للفنان المصري ’’أحمد عز‘‘ للتجمع الخامس انكشف سرها الخطير للجيران ؟! هذا ما يفعله يومياً خلسة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

رغم محاولة الفنان –الأكثر نجومية وجدل – أحمد عز نفي والبعد عن الشائعات المتعلقة به ب خاصة بعد عد أزمته الأخيرة مع الفنانة زينة، وتسجيل توأميها عز الدين وزين الدين باسمه. إلا أن أحمد عز واجه إشاعات كثيرة ربطته بأكثر من نجمة تراوحت بين علاقات حب وزواج سري.

وتعد علاقة أحمد عز وزينىة الأبرز، حيث دخل أحمد عز في خلافات كبيرة مع الفنانة زينة بالمحاكم المصرية؛ لإثبات نسب أبوته لتوأميها عز الدين وزين الدين، ولم يعترف أحمد عز تماماً بأبنائه حتى الآن.

وفي وقت سابق أبدت الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي انزعاجها من الأخبار المتداولة عن علاقة ابنتها العاطفية بالفنان أحمد عز، لتتحدث عن الخبر لأول مرة.

ونفت والدة منة شلبي التسريب المتداول عن علاقة ابنتها العاطفية مع أحمد عز، وأن هناك بوادر قصة حب، بعد أن تردد إنهما شوهدا أكثر من مرة في الأماكن العامة بالتجمع الخامس، وبدا عليهما الانسجام بشدة، بخلاف ظهورهما سوياً خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان دبي السينمائي.

وأعلنت والدة منة شلبي عن غضبها من هذه الشائعة قائلة: "كيف ترتبط ابنتي وأنا لا أعلم؟"، وتابعت: "كثيراً ما يتعرض النجوم للشائعات. لكن لم أرَ فجاجة بهذا الشكل من قبل"، بحسب تصريحها.