شاهد .. أسرار وخفايا داليا البحيري.. تزوجت 3 مرات وفازت بلقب ملكة جمال مصر وهذا سر كراهيتها للنجم أبو تريكة !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر أسرار وخفايا داليا البحيري.. تزوجت 3 مرات وفازت بلقب ملكة جمال مصر وهذا سر كراهيتها للنجم أبو تريكة !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

ملكة الأناقة والجمال هي الفنانة المصرية داليا البحيري التي دخلت عالم التمثيل من بوابة الشهرة والمجد في عالم الجمال، واستطاعت سريعا أن تكون أحد أبرز نجوم جيلها، وقدمت العديد من البطولات والأعمال الناجحة.

وعلى المستوى الشخصي تزوجت عدة مرات ولديها ابنة وحيدة وابنى توفاها الله وهي صغيرة، مسيرة حياة ونجاح "داليا" في السطور التالية.

حياتها ونشأتها ولدت داليا محمود قطب البحيري في 15 أكتوبر 1970، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، التحقت بكلية السياحة والفنادق، وعملت لفترة مرشدة سياحية.

في عام 1990 فازت بلقب ملكة جمال مصر، بعدها شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون في لوس أنجلوس وحصلت على المركز 27، بعدها اتجهت لعرض الأزياء وأصبحت من أشهر عارضات الأزياء في مصر، ثم عملت لفترة مذيعة في الفضائية المصرية. وفي 2010 تم تنصيبها سفيرة للنوايا الحسنة في 2010.

وفي ديسمبر 2020 توفي والدها المهندس محمود البحيري بعد من دخوله المستشفى في حالة صحية حرجة، ودخلت "داليا" في حالة نفسية حرجة وتوقفت عن الرد على هواتفها.

وكانت "داليا"كتبت في آخر بوست لها قبل إعلان وفاة والدها: صباح الخير لكل اللي بيسأل علي بابا ويدعيله بشكركم من كل قلبي وهو محتاج دعواتكم جميعا وربنا يعدي الأزمة دي علي خير واسفة لو بتأخر فى الرد عليكم...وحبيت اوضح ان بابا معندوش كورونا لأن كذا حد سألني...والدي عنده بعض المضاعفات بسبب ضعف عضلة القلب ...بشكركم جميعا ودعواتكم له بالشفاء العاجل".

زوج داليا البحيري تزوجت "داليا" ثلاث مرات الأول رجل أعمال مصري يدعى سعيد جميل انجبت منه ابنتها "خديجة" وتوفيت وعمرها 8 أشهر نتيجة لإصابتها بمرض نادر، وقالت إن وفاة ابنتها أعظم حدث في حياتها وأثر عليها نفسيا، وانفصلت عنه وتزوج من الفنانة راندا البحيري.

تزوجت "داليا" للمرة الثانية من فريد المرشدي وكان يعمل في مجال الفنادق، وهو نجل المنتجة ناهد فريد شوقي وحفيد الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وهو أخ غير شقيق للفنانة ناهد السباعي، تزوج من "داليا" بعد انفصاله عن الفنانة سوسن بدر، واستمر الزواج لمدة خمس سنوات، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "قسمت" بعد 7 سنوات من رحيل ابنتها الأولى "خديجة".

وأعلنت "داليا" الانفصال عنه في أبريل 2013 من خلال برنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي اللبناني الشهير نيشان، مشيره إلى أن الزواج انتهى بعد أن انتهى الحب، وأنكرت أي شائعات عن خيانته لها. وبعد الطلاق بعدة أشهر لقي فريد المرشدي حدفه في حادث سير مروع في فبراير 2014.

في 2016 أعلنت "داليا" زواجها من رجل الأعمال حسن سامي وهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة النيل للطيران، بالإضافة لعمله في إحدي شركات الاتصالات، ويمتلك شركة خاصة بصيانة السيارات.

ولديه 4 أبناء ولد وثلاثة بنات، وابنته الكبرى خريجة الجامعة الأمريكية، وتعمل مراسلة فى أحد الفضائيات المصرية.واقتصر حفل الزفاف على مجموعة من الأصدقاء المقربين من الطرفين مثل الفنان محمد الشقنقيري والفنانة حنان مطاوع.

حياتها الفنية كانت بداية "داليا" ودخولها عالم السينما في عام 200 حينما اختارها المخرج رأفت الميهي للمشاركة مع جيهان راتب وأحمد رزق في فيلم "علشان ربنا يحبك".

وبعدها في عام 2002 شاركت الفنان هاني رمزي بطولة فيلم محامي خلع، ويعتبر الانطلاق لها في عالم البطولة، وشاركت في العام التالي 2003 في واحد من المسلسلات الناجحة وهو مسلسل البنات والذي لعبت فيه دور الابنة الثالثة "سهير".بعدها توالت أعمال وبطولات "داليا" في التلفزيون والسينما.

أهم أعمالها في السينما قدمت في عام 2004 فيلمين الأول سنة أولى نصب مع الفنان أحمد عز والثاني الباحثات عن الحرية، وفي 2005 شارك في أربع أفلام وهم حريم كريم مع الفنان مصطفي قمر، الغواص مع الفنان الراحل عامر منيب، كان يوم حبك مع الفنان هشام سليم، وفيلم السفارة في العمارة مع الزعيم عادل إمام.

وفي عام 2006 شاركت في فيلمين وهم أحلام حقيقية مع الفنانة حنان ترك، زي الهوا مع الفنان خالد النبوي، أما أخر ظهور لها في السينما كان في عام 2007 من خلال فيلم جوبا مع الفنان مصطفى شعبان، وفيلم ضيف شرف في فيلم عمليات خاصة مع مصطفي فهمي وخالد سليم.

وفي التلفزيون شاركت في مجموعة من الأعمال الناجحة مثل مسلسل علي يا ويكا عام 2006 مع الفنان مصطفي قمر، وكانت في 2007 بطلة مسلسل صرخة أنثي، وفي 2013 شاركت النجم صلاح السعدني مسلسل القاصرات، وعادت للظهور مع الزعيم عادل إمام في 2020 من خلال مسلسل فلانتينو.

يوميات زوجة مفروسة أوي وقدمت "داليا" 4 أجزاء من مسلسلها يوميات زوجة مفروسة أوي مع المخرج أحمد نور، ويشاركها البطولة خالد سرحان، وشاركت به أيضا الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، شيماء سيف ومروة عبدالمنعم، سلسلة خلافات بين الزوج والزوجة، من بطولة داليا البحيرى وخالد سرحان.

وأعلنت الفنانة داليا البحيري، أن نجاح مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، للعمل على جزء خامس منه.

وقالت في حوارها فى برنامج "أحلى كلام"، الذى يقدمه الفنان أحمد فهمي على قناة الحياة: "المسلسل كان فيه حاجات كتيرة جدا وقمت بأدوار مختلفة منها تاجرة مخدرات، وكنت بعمل للشخصية ميكب قبيح، ودى كانت من الشخصيات الرهيبة، عملت 4 أجزاء وهناك جزء خامس.. العمل عائلى ويمس العائلة المصرية، وناقش العديد من القضايا المختلفة".

وتابعت الفنانة داليا البحيرى: "سبب نجاح المسلسل هو اللى خلى المنتج يعمل جزء خامس من المسلسل، في البداية كنت مرعوبة جدا من المسلسل.. وقولت لو فشل المسلسل ده هقعد فى البيت خلاص مش همثل تانى، وبعد كده اتقال فيه جزء تانى وتالت ورابع، ووصلنا مليار و100 مليون مشاهدة على جوجل للمسلسل، وتم تصنيف المسلسل من أفضل المسلسلات مشاهدة".

إلا أن مؤلفة العمل أماني ضرغام زوجة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق أعلنت أنه لن يكون هناك جزء خامس خاصة أنها مازالت تعيش حالة من الحزن على زوجها الراحل، وخرجت أنباء عن إمكانية الاعتماد على سيناريست أخر للجزء الخامس ولكنه لم يحسم الأمر.

داليا البحيري وأبو تريكة في 2017 بعد إعلان وضع اللاعب المصري محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب وعلقت على الأمر "أبو تريكة إرهابي من قبل ما يساند الإخوان خلقته بتقول إرهابي".

وتعرضت "داليا" لحالة كبيرة من النقد في التعليقات وردت بأنها لا تحبه وقالت في أحد التعليقات "بكره لله في لله” ووشه كله لؤم فلاحين"، ومع سيل التعليقات والهجوم عليها من محبي "أبو تريكة" اللاعب السابق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، حذفت "داليا" المنشور