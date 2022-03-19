شاهد .. الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بملابس داخلية فاضحة على السرير باجرأ إطلالة فاضحة فجرت غضب الكل !

انت الان تتابع خبر الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بملابس داخلية فاضحة على السرير باجرأ إطلالة فاضحة فجرت غضب الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، جدلاً واسعاً باستعراض ملابسها الداخلية العادية دون هدف، في صورة جديدة.

ملابس داخلية على السرير!



ونشرت دوللي الصورة عبر “انستجرام”، وظهرت فيها ترتدي ليجن تايجر، بينما لم ترتد سوى حمالة الصدر من الأعلى باللون البيج.

كما كان لافتاً أن دوللي لم تضع المساحيق التجميلية على وجهها. وكانت على سريرها، وكأنها قد استيقظت تواً من النوم.

واكتفت الفنانة اللبنانية بالتعليق: “مرحبا”.

وبدأت التعليقات الإيحائية الخارجة على صورة دوللي، خاصة حول لون أباطها وتواجدها على السرير.