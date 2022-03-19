شاهد .. ابنة ’’هيفاء وهبي‘‘ ترتدي العباءة لأول مرة…اتفرج كيف بدت كالأميرة وخطف الأضواء بجمالها من والدتها !! (فيديو

انت الان تتابع خبر ابنة ’’هيفاء وهبي‘‘ ترتدي العباءة لأول مرة…اتفرج كيف بدت كالأميرة وخطف الأضواء بجمالها من والدتها !! (فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة لها وهي ترتدي العباءة لأول مرة خلال تواجدها في مناسبة في السعودية. صورة ابنة هيفاء وهبي وهي ترتدي العباءة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي حيث علقت زينب قائلة: “اول مرة كنت بلبس العباية وكتير حبيت انتو شو رأيكن”. وتلقت زينب الكثير من التعليقات التي تشير إلى أنها تبدو كالأميرة بالعباءة التي تليق بها مؤكدين أنها كانت أنيقة ثم عادت ونشرت مقطع فيديو لترحيب الناس بها خلال دخولها إلى المناسبة التي يبدو أنها لافتتاح أحد العلامات التجارية.

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