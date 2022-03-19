شاهد .. ظهور مفزع وكارثي للطفل شريف في مسرحية ’’اتفرج مشفش حاجة‘‘ مع عادل إمام .. اتفرج كيف غدرت به السنين !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع وكارثي للطفل شريف في مسرحية ’’اتفرج مشفش حاجة‘‘ مع عادل إمام .. اتفرج كيف غدرت به السنين !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

وثق الفنان هاني رمزي لقائه بالمهندس أحمد عبد الله نصر الذي مثل دور الطفل شريف في مسرحية شاهدة مشفش حاجة والطفل جاد الله أبو الفضل في مسرحية إنها حقا عائلة محترمة.

وعبر حسابه على Facebook، كتب هاني رمزي "ده المهندس أحمد، الطفل اللى كان مع عادل إمام فى اتفرج ماشافش حاجة وكمان كان مع فؤاد المهندس فى إنها حقًا عائلة محترمة، اللى لما شوفته وهو بيمثل زمان قلت لأبويا عايز أطلع ممثل زى الطفل ده".

أضاف: "الطفل اللي لما شوفته وهو بيمثل زمان قلت لأبويا عايز أطلع ممثل زي الطفل ده، وكبرت جوايا الفكرة، وتمر السنين ويجي يسلم عليّا ويقولي أنا بقى يا سيدي السبب في إنك تكون فنان.. مبسوط إني قابلتك واتصورت معاك".

وفي وقت لاحق نشرت الفنانة ندى بسيوني على حسابها الخاص على "تويتر" صورة جمعتهما وعلقت عليها: "في زيارة سانت كاترين قابلته صدفة ولما عرفت هو مين اتبسطت به جداً. إنه الطفل اللمض في مسرحية "إنها حقاً عائلة محترمة" للفنان فؤاد المهندس وأمينة رزق وشويكار ومحمود الجندي وعبدالله فرغلي".

وتناقل رواد مواقع التواصل صورته بشكل واسع وسارعوا إلى التحدث عن التغييرات التي طرأت على شكله. ويشار إلى أن أحمد ابتعد عن التمثيل وهو في الـ13 من عمره من أجل الاهتمام بدراسته، علماً أنه يعمل حالياً في مجال الهندسة ويمتلك حالياً شركة مقاولات خاصة به.

كما شارك أيضاً في فيلم "على باب الوزير" إلى جانب الفنان القدير عادل إمام حيث أدى دور الطفل مجدي. أما آخر أعماله فكان مسلسل "عصر الحب" مع الفنانة سميحة أيوب.