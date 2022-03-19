شاهد .. أنكشف السر المخفي.. حمل حبيبة الفنان اللبناني ’’وائل كفوري‘‘ المغربية منه .. الحقيقة الكاملة !!

انت الان تتابع خبر أنكشف السر المخفي.. حمل حبيبة الفنان اللبناني ’’وائل كفوري‘‘ المغربية منه .. الحقيقة الكاملة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن حمل حبيبة الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ المغربية منه،وان حبيبته تتخذ من باريس مكاناً لإقامتها منذ 15 عاماً.

واشارت هذه الاخبار الى ان الفنان لا يريد الافصاح عن الأمر، ويتكتم عليه بسبب المشاكل مع طليقته على نفقة إبنتيهما.



موقع "الفن" علم من مصادر خاصة، ان لا صحة لكل هذه الاخبار، اذ انه لا وجود في الاصل لحبيبة مغربية في حياة وائل كفوري، بل لا زال على علاقة مع حبيبته شانا عبود، ولم ينفصل عنها ابدا.