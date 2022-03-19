شاهد .. كيم كارداشيان تصدم الكل بصور مثيرة أثارت غضباً واسعاً.. وصدرها خارج تماماً من الفستان !؟

انت الان تتابع خبر كيم كارداشيان تصدم الكل بصور مثيرة أثارت غضباً واسعاً.. وصدرها خارج تماماً من الفستان !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

رغم انتقادات مغني الراب الأمريكي كاني ويست، تستمر نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، البالغة من العمر 41 عامًا، مواصلة حياتها العادية حيث خطفت الاربعاء أنظار متابعيها بإطلالة جلدية لافتة تحدثت عنها صحيفة “ذا صن” البريطانية.

اعتمدت كيم في إطلالتها فستانََا جلديََا ضيقََا طويلََا ذا لون كستنائي وأكملت المظهر بجاكيت جلد طويل بنفس لون الفستان وكعب عالي رفيع وأضافت نظارة كبيرة ذات لون بني فضلا عن قفازات جلدية.

وقد وجدت كيم نفسها مؤخرًا مقحمة في الخلاف المستمر على وسائل التواصل الاجتماعي بين زوجها السابق كاني وصديقها الحالي الفكاهي والممثل الأميركي بيت ديفيدسون.

ولا شي يدل على أن هذه الخلافات ستهدأ. إذ لا يبدو أن مغني الراب سيوقف هجماته على الثنائي في أي وقت قريب.