شاهد .. مصير مروع للمعتدي على المودل السعودي ’’هيما‘‘ .. هذا ما حصل لهم اليوم وأفرح السعوديين !!

انت الان تتابع خبر مصير مروع للمعتدي على المودل السعودي ’’هيما‘‘ .. هذا ما حصل لهم اليوم وأفرح السعوديين !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)
إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبر يفيد أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المعتدي على المودل السعودي، المعروف بـ“هيما“، وقد أكد الخبر الوليد العجلان عبر حسابه الخاص، وهو أحد المقربين من هيما.
وكتب الوليد العجلان في منشور قد شاركه: ”الحمدلله أبشركم بأنه تم القبض على المعتدي على هيما“.
واكتفى العجلان بإعلان القبض على المعتدي، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، ولم يعلق هيما على الموضوع.
وكان هيما قد كشف في وقت سابق عن تعرضه لإعتداء عنيف من قبل أشخاص، لم يتضح ما إذا كان يعرفهم، أم كانوا مجهولين.
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