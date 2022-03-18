شاهد .. صدمة تجتاح الوسط الفني.. عريس يضع يده على بطن ’’شيرين عبد الوهاب‘‘ والجمهور : أكيد هي حامل !! (فيديو)

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انت الان تتابع خبر صدمة تجتاح الوسط الفني.. عريس يضع يده على بطن ’’شيرين عبد الوهاب‘‘ والجمهور : أكيد هي حامل !! (فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وهي تحيي حفل زفاف لثنائي واختارت لهذه المناسبة فستاناً باللون الاسود ضيق من المنطقة الاعلى منه وواسع من الأسفل ولاق بها خصوصا بعد ان اكتسبت الوزن الزائد.
لكن المفاجأة كانت حركة قام بها العريس عدة مرات وهي وضعه يده باستمرار على بطنها وكأنها حركة تقام للمراة الحامل فتساءل المتابعون سبب هذا التصرف وعدم غضب شيرين منه وهل هي فعلا حامل من زوجها السابق حسام حبيب او ان الموضوع تصرف عفوي لا علاقة له بوزنها الزائد؟
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