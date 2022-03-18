شاهد .. تركي آل الشيخ يحرج النجم ’’رامز جلال‘‘ على الهواء مباشرة .. وهكذا كانت رد فعل الأخير !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر تركي آل الشيخ يحرج النجم ’’رامز جلال‘‘ على الهواء مباشرة .. وهكذا كانت رد فعل الأخير !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

فاز الفنان المصري رامز جلال مؤخراَ بجائزة أفضل برنامج من حيث نسب المشاهدة ضمن جوائز صناع الترفيه joy awards التي أُقيم حفلها بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه.

قدّم الجائزة لرامز المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومازحه على المسرح قائلاً: "جاي تتكرم ولابس ترتر، طالما برنامجك حصل على أعلى نسب مشاهدة إذن هو ناجح".

ليرد رامز جلال قائلاً: "فرحان جداً وسعيد بالجايزة دي والمشوار اللي مشيته في إم بي سي واللى بينتقدني جامد ببقى عارف أن ربنا هيكرمني جامد وأشكر كل الناس اللي وقفت معايا وعلى رأسهم تركي آل الشيخ، وأي حد عملت فيه مقلب بعتذر له، ونفسي في فنان العرب محمد عبده.. وأهدي الجايزة لابني ياسر".

وأعلن رامز عن تواجده خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022 عقب حصوله على جائزة البرامج الأكثر مشاهدة خلال فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية قائلا: مينفعش ميكونش موجود في رمضان السنادي.

وأكد رامز أنه سعيد جدا بتكريمه على مشواره في برنامج المقالب الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني، وحصوله على جائزة أكثر البرامج مشاهدة mbc، ووجّه الشكر لكل من مجموعة قنوات «إم بي سي»، لدعمهم له طوال المواسم السابقة.

واعتذر لكافة ضحاياه في المواسم السابقة منذ بداية عرض البرنامج في عام 2009 قائلا: اللي عملت فيه مقلب وزعلان مني يسامحني.. أنا آسف، وأعرب عن رغبته فى استضافة الفنان محمد عبده خلال الموسم المقبل.