شاهد .. شقيق الفنانة الكويتية ’’هيا الشعيبي‘‘ يطالب السعوديين بهذا الأمر وردة فعلهم لم تكن متوقعة أبداً ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر شقيق الفنانة الكويتية ’’هيا الشعيبي‘‘ يطالب السعوديين بهذا الأمر وردة فعلهم لم تكن متوقعة أبداً ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

طلب شقيق الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​، ثامر الشعيبي، من الجمهور السعودي بدعم شقيقه والمطالبة بتقديمها مسرحية في الرياض تحت هاشتاغ نبي هيونة.

وقال: "سنابي ورسالتي هذه موجهة خصيصا إلى أهل المملكة العربية السعودية نبي فزعتكم واشتقنا نكون وياكم ونشوفكم في مسرحية مع هيون”. وأضاف: “في تويتر نبي هاشتاق نبي هيونه نوصله لأعلى نسبة من التصويت، أنتوا طيبين وهيونة وأنا نستاهل صراحة ونحبكم ونموت عليكم”.



وأكد شقيق هيا انها تشتاق لأهل السعودية والعروض المسرحية فيها: "اشتقنا نكون مع أهل السعودية في عروض مسرحية".



لكن ردة الفعل لم تكن كما تمنى اذ تصدر هاشتاغ بالعكس وهو "ما نبي هيونه"، ردا على شقيقها، خصوصا بعد أزمتها السياسية التي ادت الى منعها من المشاركة في عروض موسم الرياض.