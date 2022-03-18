شاهد .. مين من الممثلات أفضل منك في التمثيل؟.. عندما أحرجوا إلهام شاهين فأختارت فنانة لن تخطر على بالك أبداً ! .. من تكون ؟؟ (صورة)

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انت الان تتابع خبر مين من الممثلات أفضل منك في التمثيل؟.. عندما أحرجوا إلهام شاهين فأختارت فنانة لن تخطر على بالك أبداً ! .. من تكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)
اعترفت الفنانة إلهام شاهين أن زميلتيها يسرا وليلى علوي سبقتاها في التمثيل، وأنهما أفضل منها في عدد الفرص التي أُتِيحت لهما.
وقالت شاهين في تصريحات تلفزيونية: ”ليلى علوى ويسرا تفوقتا عليّ في جيلي وهما أعتبرهما من إخوتي وأفضل أصحابي، ونحن الثلاثة فعلًا ظهرنا مع بعض ويسرا (سابقة بشوّية)، وعملنا مع بعض مجموعة أفلام جميلة و“دانتيلا ”حقق نجاحًا كبيرًا لنا“.
وتابعت أن الممثلة ليلى علوي صديقة مقربة لها، حيث اشتركتا مع بعض في أفلام جميلة، معلقة: ”أنا وليلى عَملنا أفلامًا مع بعض جميلة، والأدوار ليست بكثرة عددها، ولكن (ليلى ويسرا) نجمتان كبيرتان ومتفوقتان دائما“.
وتطرقت إلهام شاهين في حديثها عن موقفها من الفَنّانين الذين يَرفضون المَاتفرج الساخنة، قائلة: ”لم يعد هناك مشاهد ساخنة في السينما، حيث إن الذي يفرض الضروريات في الدراما أو التمثيل لا يعمل للأسف“.
كما تحدثت عن مواقع التواصل بالقول: ”أنا لا أحب السوشال ميديا ولا أتابعها، ولدي مسؤولون عن صفحاتي فقط.. حتى مناسباتي الشخصية لا أُنَزِّلها على السوشال ميديا، وأصحابي المقربون يعرفون عني هذا“.
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