شاهد .. لاميتا فرنجية تفجر الأنترنت بإطلالة فاضحة وتستعرض خلفيتها في أقوى مشهد خادش !! (صورة)

انت الان تتابع خبر لاميتا فرنجية تفجر الأنترنت بإطلالة فاضحة وتستعرض خلفيتها في أقوى مشهد خادش !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

تألقت عارضة اللبنانية والممثلة ​لاميتا فرنجية​ بصورة جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وإعتمدت لاميتا في إطلالتها اللون الزهري بفستان قصير وكعب عالٍ، تاركةً شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة، ما لفت أنظار المتابعين بشكل كبير، الذين أثنوا على جمالها.



وكانت لاميتا أطلت على متابعيها بصور جديدة، ظهرت فيها بإطلالة لافتة من أمام المبنى الذي صنف كأجمل مبنى في العالم الموجود في دبي والذي أطلق عليه إسم "متحف المستقبل"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على جمالها.