شاهد .. عاشرها قبل الزواج ووعدها بالإنجاب.. فاتن موسى تفضح طليقها مصطفى فهمي وتكشف أسرارة أمام الملأ !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر عاشرها قبل الزواج ووعدها بالإنجاب.. فاتن موسى تفضح طليقها مصطفى فهمي وتكشف أسرارة أمام الملأ !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الإعلامية فاتن موسى خفايا وأسرار طلاقها من الفنان مصطفى فهمي بعد سبع سنين زواج.

وفي حوارها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر، قالت فاتن موسى: "كان في مشاكل حياتية يومية لمدة سنة ونص تختص بمطالبتي له إنه ينفذ وعوده واتفاقات اتفقنا عليها من أول الخطوبة ولحد ما إتجوزنا."

وأضافت: "مصطفى طول الوقت بيروج إن أنا مادية وبتربح منه وطماعة، ما بعرف كيف بينام وضميره مرتاح وهو عاشرني سنتين خطوبة و4 سنين زواج، وعارف البير وغطاه زي ما بيقولوا."

وتابعت: "أول وعد هو الأمان، إنت لما تتجوزي تتمني تشكلي أسرة، وأنا كأول زواج لي أهم وعد وحق لي هو الأمومة. لما تتجوزي شخص بتحبيه تتمني تخلفي منه، وتتمني تخلفي عشان تغذي غريزة الأمومة، وهذه سنة الحياة. هو خلف الوعد ده زي ما خلف وعود كتيرة."