شاهد .. عروسة تضع الفنان المصري ’’عمرو دياب‘‘ في موقف مُحرج لا يُحسد عليه بسبب فستانها !! اتفرج (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)
تعرض الفنان المصري عمر دياب، لموقف محرج خلال إحيائه لإحدى حفلات الزفاف الخاصة.
كادت تسقط
حيث وقف الهضبة دون قصد على فستان العروس وهو ما أعاق حركتها وكادت تسقط بسببه، وطلبت منه على الفور أن يبتعد.
ونشر الإعلامي المصري هاني عزب الفيديو عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”. وظهر فيه عمرو دياب وهو مندمج بالغناء ولم ينتبه أنه وقف على فستان العروس.
وهو الأمر الذي أعاق حركتها، فطلبت منه أن يبتعد حتى تحرك الفستان من تحت قدميه، ثم استكمل الهضبة الغناء وظهرت العروس وهي ترقص.
بينما سخر هاني عزب في تعليقه قائلا :”حاسب الفستان يا هضبة”.
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