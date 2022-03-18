شاهد .. عارضة الأزياء الإيرانية ’’ماهلاغا جابري‘‘ تفجر الأنترنت بأوقح إطلالة على الإطلاق.. وصدرها يخرج من الفستان !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت عارضة الأزياء الإيرانية صورة حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة مميزة للغاية. وإرتدت ماهلاغا ملابس مؤلفة من سروال وتوب بنقشة تشبه جلد الأفعي، ونسقت معها نظارات شمسية باللون الأسود، وبدت وهي تجلس على الأرض أمام المرآة ووراءها غروب الشمس.

أما من الناحية الجمالية، فرفعت ماهلاغا شعرها بالكامل عن وجهها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية وطبيعي.

الجمهور تفاعل مع منشور ماهلاغا هذا، وتوقيت إلتقاطها للصورة بالتزامن مع غروب الشمس، وإعتبروا أن اللقطة رومانسية للغاية وإطلالتها جميلة.

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