شاهد .. عندما سألوا منة شلبي عن سبب رفضها العمل مع محمد رمضان فكشفت السر الخطير الذي أخفته في كواليس مسلسل نسر الصعيد .. (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر عندما سألوا منة شلبي عن سبب رفضها العمل مع محمد رمضان فكشفت السر الخطير الذي أخفته في كواليس مسلسل نسر الصعيد .. (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

ردت الممثلة منة شلبي على الأخبار التي انتشرت حول رفضها العمل مع النجم محمد رمضان.

ذكرت بعض التقارير الصحفية أن سبب ذلك هو الأجر المرتفع الذي طلبته من أجل المشاركة في مسلسل "نسر الصعيد".

قالت منة إن كل هذه الأخبار غير صحيحة، والحقيقة أن المسلسل لم يعرض عليها من الأساس، ولم يحدث أي شيء مما كتب.

أضافت خلال لقاء مع برنامج The Insider بالعربي أنها إذا كانت تطلب أجرا مرتفعا لن يطلبها أي منتج للعمل معه، وهذا لم يحدث، مؤكدة أن أجرها طبيعي، وكل ما يكتب مجرد شائعات.