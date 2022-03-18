انت الان تتابع خبر عندما سألوا منة شلبي عن سبب رفضها العمل مع محمد رمضان فكشفت السر الخطير الذي أخفته في كواليس مسلسل نسر الصعيد .. (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)
ردت الممثلة منة شلبي على الأخبار التي انتشرت حول رفضها العمل مع النجم محمد رمضان.
ذكرت بعض التقارير الصحفية أن سبب ذلك هو الأجر المرتفع الذي طلبته من أجل المشاركة في مسلسل "نسر الصعيد".
قالت منة إن كل هذه الأخبار غير صحيحة، والحقيقة أن المسلسل لم يعرض عليها من الأساس، ولم يحدث أي شيء مما كتب.
أضافت خلال لقاء مع برنامج The Insider بالعربي أنها إذا كانت تطلب أجرا مرتفعا لن يطلبها أي منتج للعمل معه، وهذا لم يحدث، مؤكدة أن أجرها طبيعي، وكل ما يكتب مجرد شائعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. عندما سألوا منة شلبي عن سبب رفضها العمل مع محمد رمضان فكشفت السر الخطير الذي أخفته في كواليس مسلسل نسر الصعيد .. (تفاصيل مثيرة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.