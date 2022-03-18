أخبار اليمن : موجة الغبار إلى انحسار.. وأمطار متوقعة في هذه المناطق

موجة الغبار إلى انحسار.. وأمطار متوقعة في هذه المناطقتوّقع المركز الوطني للأرصاد انحسارا تدريجيا لموجة الغبار، وأجواء غائمة جزئياً على المرتفعات الجبلية، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، أن الأجواء في المرتفعات الجبلية ستكون غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرّقة يصاحبها الرعد على أجزاء من محافظات "صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، إب وريمة"، خلال فترتي الظهيرة والمساء.

فيما ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً تميل إلى البرودة أثناء الليل والصباح الباكر، مع احتمال تشكّل ضباب أو الشابورة المائية على المنحدرات الجبلية الغربية.

وأشار المركز إلى أن الأجواء في المناطق الساحلية غائمة جزئياً، ومغبرة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية، ومغبرة نسبياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام.

وفي المناطق الصحراوية، ستكون الأجواء صحوة ومغبرة نسبيا، والرياح خفيفة معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات الظهيرة، في حين ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئياً ومغبرة نسبياً، والرياح شمالية شرقية ما بين 10 إلى 20 عقدة.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، وأخذ الاحتياطات اللازمة من التدني في مدى الرؤية الأفقية، نتيجة هطول الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.

وحذر المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من بقايا الغبار الواسع الانتشار.