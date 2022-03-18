أخبار اليمن : 5 جرحى بانفجار عنقودية وقصف سعودي في صعدة

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5 جرحى بانفجار عنقودية وقصف سعودي في صعدة

أصيب 5 مدنيين بينهم امرأة، اليوم، بانفجار قنبلة عنقودية وقصف سعودي في محافظة صعدة. 5 جرحى بانفجار عنقودية وقصف سعودي في صعدةأصيب 5 مدنيين بينهم امرأة، اليوم، بانفجار قنبلة عنقودية وقصف سعودي في محافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني، أن العدو السعودي واصل استهداف منطقة الرقو بمديرية منبّه الحدودية بقصف مدفعي، ما أدى إلى إصابة مواطن و3 أفارقة. وأشار المصدر إلى إصابة امرأة بجروح بليغة، بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان، في منطقة الجعملة بمديرية مجز.

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