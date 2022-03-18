شاهد .. بعد أن مسكوه متلبس.. لن تصدق ماذا فعل نجل عمرو أديب حتى أثار ضجة واسعة.. اتفرج إبن الإعلامي الوسيم في أول ظهور له ! (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد أن مسكوه متلبس.. لن تصدق ماذا فعل نجل عمرو أديب حتى أثار ضجة واسعة.. اتفرج إبن الإعلامي الوسيم في أول ظهور له ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

يعد الإعلامي الشهير عمرو أديب أحد أبرز الإعلاميين في الوسط الإعلامي العربي على الإطلاق، خاصة بعدما أصبح أعلى الإعلاميين العرب أجرًا بعد تعاقده الأخير مع مجموعة «mbc»، لتقديم برنامجه «الحكاية».

ويُذكر أن الإعلامي عمرو أديب من مواليد العام 1963، بمدينة المحلة الكبرى، تخرج من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وبدأ حياته المهنة في العمل في الصحافة.

في بداية حياته المهنية، عمل الإعلامي عمرو أديب مع شقيقه الأكبر عماد أديب، والذي كان رئيس تحرير لإحدى الصحف في ذلك التوقيت.

بدأ اسم عمرو أديب في الظهور والانتشار عندما بدأ العمل في المجال الإعلامي، وتقديم البرامج التلفزيونية، حيث كانت بداية عمله في قناة «اليوم»، التابعة لشبكة «أوربت» المشفرة، وحقق برنامجه نجاحا كبيرا.

عمرو اديب ونجليه: نور الدين وخالد اديب من زوجته الأولى قبل لميس الحديدي

بدها انتقل أديب للعمل في عدة قنوات تلفزيونية، مثل أون، قبل أن يتعاقد في النهاية مع قناة «mbc مصر» علي تقديم برنامج الحالي «الحكاية».

مؤخراً تناقلت وسائل إعلام عربية مهتمة بأخبار المشاهير أخبار تتحدث عن الموقف المحرج الذي تعرض له عمرو أديب بسبب ابنه من زوجته السابقة.

جاء ذلك بعد أن تم الكشف عن تورط نجله "خالد" الطالب في الجامعة الأمريكية في علاقة مع إحدي الفتيات بالجامعة في وضعية رأت إدارة الجامعة الأمريكية أنه وضع يخالف تعليمات الجامعة وغير مسموح به.

وتقول الوسائل إنه على إثر ذلك تمت مجازاة "خالد" باستبعاده من الجامعة لمدة عامين دراسيين.

إضافة إلى ذلك "تكديره وحضوره لمدة أسبوعين في العام الدراسي ليكون تحت تصرف الجامعة ليخدم في أحد نشاطاتها الخدمية".

اللافت أن عمرو أديب طالب إدارة الجامعة بضرورة التكتم علي الخبر الخاص باستبعاد نجله "خالد" حتي لا تنكشف أسباب الاسبتعاد. كما قالت الوسائل.