شاهد .. حمل وفاء الكيلاني يشعل السوشيال ميديا.. و تيم الحسن يصدم الكل بما قاله.. أخيراً انكشف السر الكبير !!

انت الان تتابع خبر حمل وفاء الكيلاني يشعل السوشيال ميديا.. و تيم الحسن يصدم الكل بما قاله.. أخيراً انكشف السر الكبير !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بخبر حمل الإعلامية وفاء الكيلاني بطفلها الأول من زوجها النجم السوري تيم حسن.

ورجح متابعون ان تعثر وفاء الكيلاني وسقوطها قبل دقائق من بدء حفل joy awards في السعودية، كان سببه تبعات حملها.

إلا أن وفاء لم تعلق رسمياً على الموضوع، وأشارت إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي، إلى أن الخبر عار من الصحة، ووفاء سقطت نتيجة تعثرها بالكعب العالي، كما أشرنا سابقاً.

ولم تخرج وفاء الكيلاني أو زوجها تيم الحسن بتعليق رسمي على الموضوع، وهو ما يشير الى ان خبر الحمل عار من الصحة وسقطت وفاء كان نتيجة تعثرها بالكعب العالي.

وكان تيم الحسن تغزّل بـ زوجته وفاء الكيلاني، حيث قيل إنّه اشترط عليها لتقوم بهذا الأمر، لأنّها أصبحت بحاجةٍ إلى ذلك.