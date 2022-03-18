شاهد .. تعرف على السر الكبير والمخفي الذي جعل زواج فاروق الفيشاوي من ليلى علوي مرفوض تماماً.. مفاجأة غير متوقعة أنكشفت للعلن !!

انت الان تتابع خبر تعرف على السر الكبير والمخفي الذي جعل زواج فاروق الفيشاوي من ليلى علوي مرفوض تماماً.. مفاجأة غير متوقعة أنكشفت للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

على الرغم من زيجات فارق الفيشاوي المتعددة، وعلاقاته المتعددة أيضا «وفقا لما صرحت به طليقته وأم ابنيه الفنانة سمية الألفي، في أكثر من برنامج تليفزيوني»، إلا أن عشقه الأول للفنانة ليلى علوي ظل يسيطر عليه طيلة حياته، ولم يخجل أن يتحدث عنها.

ويعترف بأنها الحب الحقيقي في حياته، مشيرا إلى ندمه على عدم الزواج منها. ووفقا لمقربين فإن الفنان فاروق الفيشاوي تقدم لخطبة الفنانة ليلى علوي، لكن والدتها رفضت هذه الزيجة رغم موافقة ليلى، ورغم ذلك لم يكف الفيشاوي عن التغزل فيها.

وذكرت الفنانة سمية الألفي في برنامج «السيرة» في وقتٍ سابق: أنها ضبطت رسائل غرامية كتبها الفيشاوي لـ ليلى علوي كان يعتزم إرسالها لها، في الفترة التي كانت متزوجه فيها من الفيشاوي، وبمواجهته اعترف أنه يحبها، ولم يستطع نسيانها، مؤكدا أن ذلك لا ينقص من حبه لـ سمية شيئا.

جدير بالذكر، أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كان قد صرح في أحد اللقاءات التلفزيونية أن حب حياته الحقيقي هو الفنانة ليلى علوي ونادم أشد الندم على عدم زواجه منها.

وعن السبب الذي جعل زواج فاروق الفيشاوي من ليلى علوي مرفوض تماما، هو أنه عندما تقدم لها في فترة في حياتي لكي يخطبها، ولكن والدتها رفضت تلك الزيجة، وانتهى هذا الأمر.