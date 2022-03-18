أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي اللواء محمد شملان بوفاة والده

رئيس المؤتمر يعزي اللواء محمد شملان بوفاة والدهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج صالح علي ناصر شملان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعث بها إلى اللواء محمد صالح علي شملان عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، محافظ محافظة عمران سابقاً، وإخوانه وكافة آل شملان بمديرية خولان محافظة صنعاء، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ودورة الاجتماعي المتميز وبما بذله من جهد في الإصلاح بين الناس.

معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون..