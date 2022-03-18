شاهد .. عندما انفجر سعيد صالح بالضحك في عزاء والد ’’عادل إمام‘‘ .. لن تصدق كيف كانت ردة فعل الزعيم والذي صدمت الحضور !!

انت الان تتابع خبر عندما انفجر سعيد صالح بالضحك في عزاء والد ’’عادل إمام‘‘ .. لن تصدق كيف كانت ردة فعل الزعيم والذي صدمت الحضور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنان الكبير سعيد صالح، ملك الضحك في العالم السينمائي والمسرحي، وهو صديق النجم الكبير عادل أمام وقد صعد معه في مشاوره الفني وكان رفيق الكفاح.

قام سعيد صالح بفعل غريب في عزاء والد الفنان عادل إمام، وقام الكاتب بلال فضل بذكر الموقف قائلاً” أن العزاء كان مكتظ بالمعزيين من جميع كبار الشخصيات العامة والوزراء والنجوم الكبار، كان عادل امام يقف في صدارة العزاء وبجانبه صديق عمره صلاح السعدني وسعيد صالح، وكان شقيقه عصام إمام ونسيبه المرحوم مصطفي متولي يستقبلان المعزين في مدخل العزاء».

وروى الكاتب بلال فضل، في برنامج «الموهوبون في الأرض»، أن الفنان الراحل سعيد صالح قال له في أحد اللقاءات إن أكثر مكان ينفجر فيه بالضحك هو سرادق العزاء، ليس هذا فحسب، بل أنه يلجأ إلى افتعال المشكلات والاشتباك مع بعض الزوار، والذين يبالغون في حزنهم «أكتر من أهل الميت» وفقًا لما ذكره السيناريست.

ومنذ بداية العزاء قام المقرىء بقراءة القرأن دون توقف، واستمر يتلو القرآن ساعة كاملة ولم يتوقف كما هو متبع في أي عزاء أخر، فدائماً يقوم المقرىء بقراءة ربع ويتوقف استراحة حتى يتم خروج المعزيين واستقبال المعزيين الأخرين، ولكن المقرىء لم يفعل ذلك مما جعل النجم سعيد صالح بالتوجه إليه والإشتباك معه قائلاً ” أنت إيه يا عم مش عاوز تخلينا نساعد الناس يخرجوا عشان ناس تانية تدخل”.

ولم ينتبه له المقرىء وظل يقرأ دون توقف، وكان يصرخ سعيد صالح في العزاء ويقول له ” ياعم قول صدق الله العظيم “، مما جعل المعزيين يضحكون دون الإنتباه لوجودهم في عزاء بسبب مايقوله سعيد صالح فقام بمحاولة نزع الميكروفون منه، ليتحول المشهد الي شيء عبثي مضحك، لم ينسه أحد من الحضور وعلى رأسهم الفنان عادل إمام.

واستدعى الأمر في النهاية تدخل بعض الحضور للفصل بين المقرئ وصالح، والذي كان يحاول أن ينزع «الميكروفون»، ووصف «فضل» المشهد بأنه كان عبثي لم ينسه أحدٌ من الحضور، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام الذي يتذكر الموقف دائمًا حسبما ذكر.

وقد علق المقرىء على مافعله في العزاء قائلاً ” أنا فضلت مكمل لأنه اصابتني حالة من الفزع عندما رأيت الوزراء والحكومة والفنانين، فقررت أن انتهز تلك الفرصة لأنه من الصعب أن أحظى بجمهور زي ده بسهولة مرة أخرى “.