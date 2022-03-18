شاهد .. فشلت في التمثيل فاشتغلت رقاصة.. لن تصدق كيف تغير شكل ’’ألفت‘‘ زوجة ’’الحاج متولي‘‘ الرابعة (صورة مؤلمة)

انت الان تتابع خبر فشلت في التمثيل فاشتغلت رقاصة.. لن تصدق كيف تغير شكل ’’ألفت‘‘ زوجة ’’الحاج متولي‘‘ الرابعة (صورة مؤلمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

اشتهرت النجمة مونيا بدور ألفت الزوجة الرابعة للحاج متولي في المسلسل الشهير عائلة الحاج متولي الذي حقق نجاحًا عظيمًا وما زالت الجماهير تشاهده وتستمتع به بعد 20 عاماً من عرضه.

وظهرت مونيا بدور الفتاة الدلوعة التي تسعى للزواج من رجل ثري لكي يُحقق لها أحلامها فقررت الزواج من الحاج متولي المُتزوج من 3 نساء أخريات هن أمينة ونعمة الله ومديحة.

وبعد 20 عامًا على عرض مسلسل عائلة الحاج متولي، أثارت الفنانة مونيا، وكانت الزوجة الرابعة للحاج متولي في المسلسل، الجدل والحيرة، بسبب صورة انتشرت لها في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعادت الفنانة مونيا المعروفة بـ"ألفت" في المسلسل الشهير "عائلة الحاج متولي"، إلى الساحة الفنية بصورة جديدة من داخل عيادة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغير ملامحها.

وظهرت مونيا في الصورة وقد تقدم بها السن، ما جعل الجميع يتذكرونها في مسلسل الحاج متولي ويقارنون بين الصورة حاليا والصورة في المسلسل الذي قدم عام 2001.

وحول الصورة المتداولة خرجت الفنانة المصرية مؤكدة أن الصورة نشرت من فيديو لصديقتها، مشيرة أن الصورة تم التلاعب بها لتبدو أكبر بالعمر.

وقالت: "معظم أصحابي زعلوا للصورة جدا وأرسلوها لي وفي الحقيقة أنا لست مواليد 1969، أنا أصغر" مبينه أنها لا تهتم للشائعات، وذلك في تصريح لـموقع "القاهرة 24".

كما أضافت "أنا بحبني في كل سن وعارفة عمري وفخورة بي، وبالنسبة للصورة أخدوها من فيديو لصاحبتي دكتورة نسمة وأنا كنت عندها بشكلي الطبيعي لكن كنت آخذه أدوية للعلاج..".

صورة محيرة للفنانة مونيا.. الزوجة الرابعة في مسلسل الحاج متولي

وتابعت: "أحب كل صورة ليا وأنا تعبانة أو سعيدة أو حزينة أو زي ما أكون لأني بحب حالاتي الطبيعية وبحب عمري وكل مراحله وطبعا ملعوب في شكل الصورة وواضح مقصود يخلوها شكلها مش حلو واللي ياكد كلامي أنهم حاطين صورتي بمكياج ومن عشرين سنة".

واختتمت: "أخيرا وبكل حب وسعادة بقول ياريت جميعنا ننظر في المرآة ونرى وجوهنا بدون تجميل وبعده ومن المؤكد سنرى فرق ويحترم كل منا في ذلك وأؤكد أن الجمال هو جمال الروح وأنا روحي حلوة وسعيدة لأن الصورة خلت كل الناس نفسهم أرد وأنا ردي أنا حلوة وبحبني في كل شكل والحمد لله وطبعا أنا عضو هيئة تدريس ولا زلت بمثل وبغني..".

وفي تصريحات صحافية خاصة لصحيفة الوطن المصرية، قالت الفنانة مونيا، عن الصور المنتشرة فقالت إنها «رأتها ومندهشة للغاية من الذي قام بفبركتها لأنه وضع مكياج جعلها أكبر في العمر أعواما كثيرة عما تبدو ولا تعرف مصلحته في ذلك»، مشيرة إلى أنها لا تخشى من التقدم في العمر لأنه وضع وأمر طبيعي وأنها تحب جميع مراحل حياتها ولكنها لا تحب التزييف وتصدير صورة غير حقيقية عنها.

وأضافت مونيا أن «السوشيال ميديا أحيانا كثيرا تقوم بتصدير صور وأشياء غير حقيقية، ولكن الكثيرين يظنون أنها أشياء حقيقية ويقومون بالتعليقات المزعجة».

وقالت إن عما إذا كانت اعتزلت الفن أم لا، إنها لم تعتزل الفن وستعود من خلال عمل درامي خلال الفترة المقبلة، وتقوم بالتحضير له في الوقت الحالي.

من هي مونيا؟

مونيا هي ممثلة ومغنية مصرية، اسمها الحقيقي “إيمان” وُلدت عام 1969، ودرست في معهد الموسيقى العربية.

ساعدها أساتذتها في المعهد لدخول عالم التمثيل، ورشحتها الدكتورة نجاة علي للمخرج باسم محفوظ لتشارك في المسلسل التليفزيوني “لمن أترك هذا”، من بطولة: ماجد فايز، ندى بسيوني، سمية الألفي، ومن تأليف إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار مصطفى محرم.

من اكتشفها واختار لها اسم مونيا؟ صرحت مونيا في أكثر من لقاء لها أن الملحن بليغ حمدي هو من اكتشفها عندما سمعها تغني لعبد الحليم حافظ في فرح بالإسكندرية، وهو من اقترح عليها اسم مونيا بدلًا من اسمها الحقيقي.

قالت: “شوفت بليغ حمدي في فرح في إسكندرية.. وطلعت غنيت أغنية لعبد الحليم.. وهو أعجب بصوتي وقالهم هاتولي البنت دي”.

تابعت: “بليغ حمدي قدمني للإذاعة المصرية”.

مونيا تحكي عن كواليس تصوير شخصية ألفت

كشفت مونيا كواليس تصوير دور “ألفت” في مسلسل “عائلة الحاج متولى” في لقاء لها.

وقالت: “وقت تصوير مسلسل “عائلة الحاج متولى” كنت لسة متجوزة المنتج ممدوح يوسف.. كان قبلها بيعمل مسلسل مع الممثلة صفية العمري من إخراج كريم ضياء الدين”.

تابعت: “بعدها رشحني ممدوح يوسف كمنتج لشخصية “ألفت”..كنت مستنية رأي الأستاذ نور الشريف بعد أول بروفة ترابيزة.. وقتها وافق عليا وقالي إنت هايلة”.

أضافت: “فرحت وقتها لأني مكنتش مثلت إلا مرتين.. ومكنتش أعرف إني موهوبة في التمثيل.. وابتدى الدور يكبر وكان دور محوري في المسلسل”.

لماذا اختفت مونيا عن الساحة الفنية بعد دور “ألفت”؟ شاركت مونيا في عدة مسلسلات بعد مسلسل “عائلة الحاج متولى” لكن أدوارها لم تحقق نجاحًا مثل دور “ألفت”، ولم يلتفت لها الجمهور في أي عمل شاركت به.

قالت:” بعد “الحاج متولي” عملت مسلسلات كتير زي “مشوار امرأة”، و”الست أصيلة”.. لكن توقفت عن التمثيل بعد مسلسل “حنان وحنين” مع الممثل العالمي عمر الشريف “.

أضافت: “توقفت لأني حسيت إن التمثيل بقى ياخدني من الغناء كتير.. ومبقتش أشوف فرقتي.. ولا أروح حفلات وأفراح”.

تابعت: “بدأت أزهق من التمثيل لأنه محتاج التزام.. وكنت فاكرة إن مسلسل “حنان وحنين” هينجح لكن منجحش بسبب ظروف كثيرة.. علشان كدة قررت إني أتوقف وأرجع للغناء”.

قالت أيضًا: “حلم حياتي إني أكون فنانة شاملة.. بتجمع بين الغناء والتمثيل وأعمل فيلم غنائي استعراضي”.

كيف اتجهت مونيا للمسرح الغنائي؟

قامت مونيا بالاتجاه على استكمال الدراسة الأكاديمية، وعملت على تحضير رسالة الماجستير، والدكتوراه الخاصة بها في مجال المسرح الغنائي. تعمل حاليًا في هيئة المسرح ومسؤولة عن ورشة الغناء المسرحي.

قالت: “أنا مُعينة في هيئة المسرح.. ومسؤولة عن المسرح الغنائي لأني بعشقه”.

تابعت: “دكتور أشرف ذكي هو اللي نصحني أبعد عن التمثيل وأركز في المسرح”.

زوجة رابعة في الحاج متولى.. وزوجة ثانية في الحقيقة

صرحت مونيا أنها كانت زوجة ثانية للمنتج ممدوح يوسف في الحقيقة في لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “بوضوح”.

قالت: “أنا كنت زوجة ثانية.. ودي حالات بتبقى موجودة في المجتمع إن الراجل يتجوز على مراته لأسباب كتير زي إن الزوجة تكون متوفية أو تعبانة”. انفصلت مونيا عن ممدوح يوسف عام 2012، وتزوجت بعدها من إياد الدجوي.