شاهد .. تعرف على النجمة الكبيرة التي تزوجها الفنان أحمد رمزي أسبوعين عشان ‘‘يستر عليها من الفضيحة’’.. لن تصدق من تكون ؟! (صورة)

انت الان تتابع خبر تعرف على النجمة الكبيرة التي تزوجها الفنان أحمد رمزي أسبوعين عشان ‘‘يستر عليها من الفضيحة’’.. لن تصدق من تكون ؟! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان الراحل أحمد رمزي خلال لقاء سابق له ببرنامج “ساعة صفا” عن القصة الكاملة لزواجه من الفنانة والراقصة نجوى فؤاد.

وقيل حينها أن أحمد رمزي تزوج من نجوى فؤاد خوفا من الفضيحة، ولإنقاذ سمعتها كفنانة، وذلك بسبب مشادة وقعت بين نجوى فؤاد والموسيقار الراحل أحمد فؤاد حسن، وكان وقتها في زيارتها في منزلها فحاول التدخل للصلح بينهما.

وأكد “رمزي” في لقائه مع الفنانة صفاء أبو سعود أن ما روته “نجوى” عن قصة زواجهما ليست صحيحة وأنه لم يتعرف عليها في البداية بنية الزواج منها إلا أنه قرر ذلك فيما بعد.

نجوى فؤاد: أحمد رمزي اتجوزني 17 يوم

وأكدت “نجوى” في لقائها مع الفنانة صفاء أبو السعود أنها تعرفت على “رمزي” خلال فيلم “الجواز في خطر” ليعرض عليها “الفتى الشقي” الجواز بعد ذلك.

وقالت “نجوى”: “كنا بنعمل فيلم اسمه الجواز في خطر وأنا كنت لسة مطلقة رمزي كان متخانق مع مراته وكنا ساعاتها بنمثل مع بعض وقالي تيجي نتجوز”.

وأضافت: “أنا في الأول مصدقتش إن رمزي عايز يجوزني لأنه وقتها كان حلم كل البنات بس لاقيته جاب أخوه وكتبنا الكتاب واتجوزته وبعد 3 أيام جالي رحلة وقالي تمام سافري وأنا مشغول وداخل فيلم جديد”.

واستكملت “نجوى” حديثها عن الزيجة القصيرة: “الرحلة كانت 17 يوم رحت عملت الحفلات ورجعت أدور على رمزي مش لاقياه وبعد 3 أيام جالي بنفسه وقالي أنا اتصالحت مع مراتي وخلينا صحاب أحسن”.

واختتمت “نجوى” كلامها عن أحمد رمزي قائلة: “الفنانين كانوا في الوقت ده مجانين وبيعملوا اللي يخطر على بالهم وأنا مارضتش اقف عقبة وأخرب بيتهم وقولتله تمام وأنا سعيدة جدًا إنك راجعت لوالدة بيكينام