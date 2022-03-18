شاهد .. لن تصدق من يجون نجل الفنانة ماجدة زكي وكمال أبو رية.. ممثل شهير دخل عالم الفن من أوسع أبوابه ؟! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من يجون نجل الفنانة ماجدة زكي وكمال أبو رية.. ممثل شهير دخل عالم الفن من أوسع أبوابه ؟! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

الفنان كمال أبو رية والفنانة ماجدة زكي لديهما ابن يدعى أحمد والذي دخل إلى عالم التمثيل، وقد سرد الفنان كمال أبو رية كواليس انضمام أحمد للتمثيل.

وقال أنه تفاجأ بوجوده ضمن طاقم العمل في مسلسل “قوت القلوب” مع والدته الفنانة القديرة ماجدة زكي التي شاركت في بطولة المسلسل، ووضح أنه كان يرفض العمل بالتمثيل من قبل أثناء دراسته في الثانوية العامة.

وأضاف: “سألته لأن عارف الأبناء بيتأثروا بمهن الآباء، أنت عايز تبقى ممثل؟ قالي لا لأ تمثيل إيه، وكان بيهزر وبيتريق وسكت، فات 3 أو 4 سنين ولقيته بيكلمني بيقولي عايز أدخل معهد وأدرس تمثيل وأتمرن وقعد معايا وكلمني واشتغل مع مامته واتفاجئت بيه في المسلسل.

تابع الفنان كمال أبو رية حديثه فقال: “نصيحتي له كانت لو عندك موهبة ومقبول عند الجمهور كمل، لو مكنش اعمل حسابك تشتغل شغلانة تانية، لما اتفرجت عليه في المسلسل لقيته طلع لطيف جداً، قلت له عندك أخطاء كتير، هو طلته في الكادر حلوة ودمه خفيف مش عشان ابني”، كما أنه لديه ابنة أخرى هي حبيبة والتي تدرس في كلية الفنون التطبيقية وأوضح أنها كانت تلجأ إليه دائماً لمساعدتها في الرسومات الخاصة بدراستها، كما أنه لديه ابن آخر هو كمال.