شاهد .. أشهر فنان بتاريخ الوسط الفني لم يركع لله ركعة واحدة وما حصل له ليلة وفاته صدم الكل ولم يتوقعه أحد.. لن تصدق من يكون ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر أشهر فنان بتاريخ الوسط الفني لم يركع لله ركعة واحدة وما حصل له ليلة وفاته صدم الكل ولم يتوقعه أحد.. لن تصدق من يكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

إن النجم رشدي أباظة يعتبر من كبار نجوم السينما الذين برزوا في القرن العشرين، والذين ارتبطت أسماؤهم بالأعمال الشهيرة المميزة والجماهيرية على الساحة الفنية.

رشدي سعيد بغدادي أباظة الشهير بـ"رشدي أباظة" من مواليد يوم 3 أغسطس/ آب 1926، ولد وسط أسرة شديدة الثراء، وقد كانت طفولته رائعة حيث قامت والدته الإيطالية بمساعدته على تعلم 5 لغات وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والفرنسية.

ولم يكن رشدي أباظة مخططا لدخول مجال التمثيل إلا أن علاقة الصداقة القوية مع أحمد رمزي وعمر الشريف كانت السبب في عمله بالتمثيل، وفي سنة 1949 قدم أول أعماله وهو فيلم "المليونيرة الصغيرة" أمام فاتن حمامة.

وفي عام 1958 توهجت نجوميته بعدما شارك في بطولة مجموعة من الأفلام المهمة مثل "امرأة على الطريق" لتتوالى بعد ذلك أعماله التي صارت علامات في تاريخ السينما المصرية مثل "في بيتنا رجل" و"الزوجة 13" و"شروق وغروب".

وفي ليلة وفاته كان بجواره صديقه أحمد رمزي وابنته قسمت وقد أصيب بالعمى في تلك الليلة ويقول أحمد رمزي أن رشدي لم يصلي في حياته نهائيا وكان يشرب يوميا 4 زجاجات ويسكي و4 علب سجائر ملفوفين بالحشيش.

وبحسب رمزي، نادى رشدي أباظة ابنته قسمت وأحمد رمزي وقال لهم ساعدوني أريد أن أتوضأ لأني اشعر انني سأموت اليوم وأريد أن أصلي اأتمنى أن يتوب الله علي قبل موتي.

ويضيف أحمد رمزي "أخذنا نوجهه كيف يتوضأ ثم اجلسناه علي سجادة الصلاة فصمم ان يصلي واقفا وبالفعل صلي الركعتين ثم قال ادعوا أن يتقبل الله توبتي ولو أمد الله في عمري فسوف استمر في التوبة والصلاة ثم تركتهم وتوجهت الي المنزل وعند وصولي رن جرس الهاتف وكانت ابنته قسمت فقالت لي ابي توفاه الله".

وفي يوم 27 يوليو 1980، رحل الفنان رشدي أباظة عن عالمنا تاركا الكثير من الأعمال الفنية والحكاوي والشائعات التي تناقلت عبر الأعوام.