شاهد .. ليس أحمد حلمي.. أول فنان شهير يتخذ خطوة صادمة بشأن دور زوجته في فيلم أصحاب ولا أعز.. والصدمة في هويته ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر ليس أحمد حلمي.. أول فنان شهير يتخذ خطوة صادمة بشأن دور زوجته في فيلم أصحاب ولا أعز.. والصدمة في هويته ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

عندما كان الجمهور يطالب أحمد حلمي بتعليق واضح على دور زوجته في فيلم أصحاب ولا أعز، فاجأ الفنان هاني عادل الجميع، وأبدى رأيه الصريح في دور زوجته بالفيلم.

وحينها نشر عادل تهنئة بصورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق على الصورة وكتب : "الإبداع يحتاج إلى شجاعة"، في رسالة دعم لزوجته الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود.

وفي مناسبة ثانية تغزل هاني عادل في زوجته بو عبود حيث رافقته خلال حفل عزيز مرقة بساقية الصاوي.

وقدم هاني وقتها مزيجا بين أغنية تتجوزيني الشهيرة وأغنية الحب الكبير لعزيز مرقة، دياموند كانت سعيدة بتواجدها في الحفل وقامت بالتقاط صور ومقاطع مصورة لزوجها وهو يقدم أغانيه على خشبة المسرح. وتداول رواد السوشيال ميديا المقطع الذي ظهرت فيه دياموند وهي تقوم بتصويره.



وكان قد أثار فيلم أصحاب ولا أعز جدلا كبيرا لما يتضمنه وتلقت زوجة هاني عادل هي وفريق العمل الكثير من الانتقادات.

و"أصحاب ولا أعز" أول فيلم عربي تنتجه Netflix، وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير Perfect Strangers، الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة حول العالم لتصبح هذه النسخة هي الـ19، من بطولة منى زكي وإياد نصار، عادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.