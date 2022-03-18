شاهد .. خبيرة التجميل اللبنانية ’’جويل مردينيان‘‘ تثير ضجة واسعة بفستان زفاف.. حفل زفافي الحقيقي !! (صور)

انت الان تتابع خبر خبيرة التجميل اللبنانية ’’جويل مردينيان‘‘ تثير ضجة واسعة بفستان زفاف.. حفل زفافي الحقيقي !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان صوراً مما سمته حفل زفافها الحقيقي، عبر حسابها الخاص على أنستقرام.

وظهرت جويل مردينيان في الصور مرتدية فستان زفاف باللون البيج، فيما ظهر زوجها بإطلالة كاجوال، ورافقهما أولادهما، وسط حضور مجموعة من أقاربهما وأصدقائهما.

وقالت: "يعتبر هذا اليوم هو يوم زفافنا الحقيقي، اليوم الذي تحدثنا فيه عن حبنا لبعضنا البعض أمام أطفالنا وعائلتنا، كان هذا خارج حلم الزفاف لأنه كان حقيقيًا مع أطفالنا وعائلتنا إلى جانبنا".

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها "بايلي"، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا، وقامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميته نايثين.