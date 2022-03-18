شاهد .. حذف الفيديو بسرعة بعد الفضيحة الكبرى.. ما فعله الفنان المصري (محمد رمضان) استفز الجمهور وجعله أضحوكة !!

انت الان تتابع خبر حذف الفيديو بسرعة بعد الفضيحة الكبرى.. ما فعله الفنان المصري (محمد رمضان) استفز الجمهور وجعله أضحوكة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في إنستغرام مقطع فيديو ظهر فيه داخل سيارته مرتدياً نظّارة شمسية، وكشف من خلاله سبب تأخّر طرح أغنيته الجديدة، مشيراً إلى انشغاله في تصوير مسلسل المشوار، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2022.

وعلّق على الفيديو قائلاً: "الأغنية دي المفروض كنت أصورها، وبجد تصوير المسلسل مش مديني وقت حتى أمسح نظارتي... استشيروا بعض وقولوا لي أنزلها الخميس الجي؟".

وهو ما استفز عدداً من متابعيه ليبدأوا الهجوم عليه وانتقاده بسبب الغرور الذي ينتابه، الأمر الذي دفعه لحذف الفيديو من حسابه.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "المشوار"، قد طرحت البرومو الخاص بها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويشارك محمد رمضان في بطولته الفنانون: دينا الشربيني وعمرو الجليل وندى موسى وأحمد مجدي وأحمد كمال وولاء الشريف وثراء جبيل وأحمد صفوت وأحمد سعيد عبد الغني وبيومي فؤاد، وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وظهر رمضان خلال البرومو وهو يقول: "لازم نحرص من كل حاجة، ولازم نكون جاهزين برد مقنع"... ويؤكد في مشهد آخر: "قريب كل البيبان هتتفتح".