شاهد .. أخبار عن دخول الفنانة المغربية ’’إبتسام تسكت‘‘ القفص الذهبي وزواجها من شخصية شهيرة .. الحقيقة الكاملة تنكشف وتظهر للعلن !!

انت الان تتابع خبر أخبار عن دخول الفنانة المغربية ’’إبتسام تسكت‘‘ القفص الذهبي وزواجها من شخصية شهيرة .. الحقيقة الكاملة تنكشف وتظهر للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

منذ أن ظهرت إبتسام تسكت وهي ترتدي فستان زفاف، ونشرت الصورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور إنستغرام، ظنّ الفانز الخاص بابتسام أنها تعلن عن قرب زفافها.

ولكن الحقيقة حينها كانت مجرد جلسة تصوير جديدة أجرتها ابتسام أخيراً ولا علاقة له بزفافها.



غير أن الفنانة المغربية عادت من جديد وكتب على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، إنستقرام، “ويأتيك شخصا يعادل ما خسرته في حياتك كلها..”، وهو ما فسره البعض على أنه فارس الأحلام او العريس.

إبتسام تسكت في تصريحاتها عن الخاتم الذي تحرص على وضعه دائماً ويشبه خاتم الزفاف، قالت أنه مجرد أكسسوار تحبه وتتفاءل به ليس أكثر ولا علاقة له بإعلان ارتباطها بأحدهم.