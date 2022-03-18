شاهد .. داعية إسلامي شهير يعلن أمام الملأ توبة تامر حسني وسعد الصغير ويفجر ضجة واسعة على الأنترنت !!

انت الان تتابع خبر داعية إسلامي شهير يعلن أمام الملأ توبة تامر حسني وسعد الصغير ويفجر ضجة واسعة على الأنترنت !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعلن الداعية الإسلامي حاتم الحويني من خلال منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي اعتزال الفنان تامر حسني وكذلك الفنان سعد الصغير مما أحدث بلبلة خلال الساعات الأخيرة.

وأعلن أنهما اعترفا بذنوبهما وقال: "سعد الصغير و تامر حسني أقرّوا بذنوبهم؛ فاللهمّ خذ بناصيتهم إليك وتب عليهم"، مما أثار غضب الكثير من الجماهير.

والجدير بالذكر أن سعد الصغير قد أعلن عن رغبته في اعتزال الفن، مؤكداً أنَّه "يدعو الله عزّ وجل أن يعينه على هذا القرار"، وقال خلال تصريحات له: "إنني أدعو الله باعتزال الغناء وإذا فعلت ذلك فاعلموا أنني حصلت على رضا الله".

من جهة أخرى صدم تامر حسني الجمهور بتصريحات سابقة، خلال أحد لقاءاته التلفزيونية بعد حفله الغنائي في "إكسبو 2020 دبي" حيث قال بأن فكرة اعتزال الفن موجودة لديه.

وأجاب تامر حسني على سؤال خلال لقاء برنامج "يلا سوشيل" عبر قناة "أبو ظبي"، "هل تفكر في الاعتزال لأسباب دينية؟"، قائلاً: "فكرة الاعتزال موجودة لأسباب عدّة، ومن فترة ذكرت أنني أتمنى تحقيق أحلام أخرى بعيداً من الغناء".