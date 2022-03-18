شاهد .. حليمة بولند تفجر الأنترنت بإطلالة صارخة رفقة ابنتيها .. والجمهور مصدوم من جمالهم !! (صورة)

انت الان تتابع خبر حليمة بولند تفجر الأنترنت بإطلالة صارخة رفقة ابنتيها .. والجمهور مصدوم من جمالهم !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند صورة من أحدث جلسة تصوير لها، برفقة والدها وابنتيها. وظهرت حليمة بولند خلال الصورة بإطلالة موحدة مع ابنتيها بفستان أحمر. وأيضا نشرت مقطع فيديو قصير ظهرت خلاله وهي ترتدي الفستان الأحمر وتقف بجوار باقة كبيرة من الورد. وفي وقت سابق نشرت عدة مقاطع فيديو لها مع والدها أثناء جلوسها معه في المنزل. وظهرت وهي تمازح والدها وعبرت عن سعادتها بهذه اللحظة في تعليقها على الفيديوهات.

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