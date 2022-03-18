شاهد .. قلة أدب و وقاحة صادمة.. لي لي ابنة منى زكي وأحمد حلمي تصدم المصريين بفعل غير متوقع !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر قلة أدب و وقاحة صادمة.. لي لي ابنة منى زكي وأحمد حلمي تصدم المصريين بفعل غير متوقع !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع مواقع التواصل الإجتماعي، الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو عفوي لـ ​لي لي أحمد حلمي​، إبنة الفنانة منى زكي والفنان احمد حلمي، أثار استياء الجمهور.

وظهرت لي لي في الفيديو وهي تغني وتقوم بحركات طريفة، إلا انها قامت بآخر الفيديو بحركة مستفزة بلسانها، وإعتبر الجمهور أنها لا تليق بها.

وانهالت التعليقات على الفيديو والتي جاء أبرزها: “أي حركة اللسان دي؟”، “شو هذه الحركات والتصرفات؟” “قلة أدب”.

وتعرضت الفنانة منى زكي لموجة من الهجوم الشديد، الأيام الماضية، بسبب فيلمها الجديد “اصحاب ولا أعز” بعد أن تم عرضه على منصة نيتفلكس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات منسوبة لـ لي لي، ابنة منى زكي وأحمد حلمي، بتعليقها على أزمة والدتها.

وقالت لي لي، وفقًا للتصريحات المتداولة، أنها تتشرف بأنها إبنة الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي، وأن تاريخهما الفني الطويل يدعو للفخر والاعتزاز.

وأشارت لي لي، إلى أن من ينتقدون والدتها هم قلة من المرضي، الذين ينساقون وراء التريند فقط، قائلة: ” شوفوا الفيلم الأول وإبقوا عقبوا، وياريت بلاش تجريح”.