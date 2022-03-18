شاهد .. هل تذكرون سامي شقيق ’’ميرفت أمين‘‘ في فيلم ’’الحفيد‘‘ ؟؟ لن تصدقوا كيف أصبح اليوم ومفاجأة بشأن مهنته الحقيقية !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر هل تذكرون سامي شقيق ’’ميرفت أمين‘‘ في فيلم ’’الحفيد‘‘ ؟؟ لن تصدقوا كيف أصبح اليوم ومفاجأة بشأن مهنته الحقيقية !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

الفنان محمد يحيى، أحد أبطال أشهر أفلام السينما المصرية وهو فيلم “الحفيد”، الذي كان من بطولته الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولى، والفنانة القديرة “كريمة مختار”.

وإضافة إلى عدد من الأطفال بمشاركة ميرفت أمين ومحمود عبد العزيز ونور الشريف. وقد أدى يحيى دور سامي شقيق ميرفت أمين في الفيلم.

دخل محمد يحيى الفن منذ طفولته، وشارك في عدد من الأفلام ويصل عددهم إلى 9 أفلام، وكان أخرهم هو فيلم “الحفيد”، في عام 1974 وكان أشهرهم وبعدها ترك الفن نهائياً لكي يتفرغ إلى دراسته في الطب البشرى.

ترك الممثل محمد يحيى مصر وسافر إلى بريطانيا لكي يكمل دراسته في الطب هناك، كما أنه تخصص في قسم نساء والتوليد بدرجة أستاذ مع مرتبة الشرف، وبدأ يخصص حياته لمهنة التدريس الجامعي ومعالجة المرضى.

تمر السنوات ويختفي الفنان «محمد يحيى»، الذي أدى دور «سامي» من الساحة الفنية حتى تذكره الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ دون البعض عبر «فيس بوك»: «شوف نتيجة المذاكرة مع غزالٌ يهبلٌ.. اللي كان في فيلم الحفيد هو أستاذ النساء والتوليد بطب عين شمس».

الممثل محمد يحيى هو من مواليد عام 1953، بدأ حياته الفنية في سن مبكر، واعتزل الفن في شبابه، وعمل مع مجموعة من الفنانين من أشهرهم “نور الشريف – عبد المنعم مدبولي – ماهر عبد النور – نيازى مصطفي – إيناس عبد الله – عبد الغنى النجدي”.

الدكتور محمد يحيى: الفن كان بالنسبة لي هواية

«الفن بالنسبة لي كان هواية مارستها منذ طفولتي حتى تصوير فيلم الحفيد وأنا في السنة النهائية من كلية الطب وبعدها كان يجب الاختيار ما بين الفن والطب».. هكذا كانت نهاية طريق التمثيل بالنسبة للدكتور محمد يحيى، بعد مسيرة قصيرة، لافتا إلى أنه تخصص في أمراض النساء والتوليد وأعقبه السفر إلى إنجلترا والحصول على عضوية الكلية الملكية.

عقب العودة من إنجلترا سلك أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس طريقا ناجحاً استطاع من خلاله تحقيق الشهرة لكن في مجال أمراض العقم، متذكراً بدايته الفنية التي ما زال يحبها: «بدأت في مسابقات الأطفال وبرامج التلفزيون مع ماما سميحة وأبلة فضيلة ثم فيلم الشيطان الصغير».

وأضاف «يحي»، أن يومه حينما كان لايزال طالبا، انقسم ما بين الذهاب إلى الجامعة وحضور التحضيرات بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح الجامعة والتواجد في بعض كواليس الأعمال التي شارك بها، بحسب ما تذكره الأستاذ الجامعي مستكملاً: «اللي مش ممكن يتنسي إن فيلم الحفيد اتصور وقت الحرب وكمان الصداقة اللي جمعتني مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز».