شاهد .. ابنة الفنان عمرو دياب من شيرين رضا تكسر كل الحواجز بما فعلته مع حبيبها البريطاني.. ورد ناري من الجمهور !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)
شاركت جنا عمرو دياب متابعيها صور عفوية من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
وظهرت جنا عمـرو دياب بصحبه أصدقائها، أثناء لعبها بعض الألعاب الترفيهية، وعلّقت علي الصور كاتبة: “بحبك”
وهاجم الجمهور إبنة الهضبة بعد ظهورها في لقطات حميمية مع حبيبها البريطاني وعلّق أحدهم بالقول: “إذا ابتُليتم فاستتروا”.
وكانت شقيقتها كنزي قد نشرت في وقتٍ سابق صورًا ظهرت خلالها مرتدية فستان الزفاف، وهي محتضنة صديقها، وتبين أنها كانت تحتفل بالهالووين، حيث تصدر أسمها حينها مواقع التواصل الإجتماعي.
جنا عمـرو دياب، كانت روجت لأول حفل غنائي لها في العاصمة البريطانية لندن، والذي أقيم يوم السبت الماضي وقدمت خلاله موهبتها الغنائية، على مسرح نادي «نوتنج هيل للفنون»، المخصص لإحياء حفلات الغناء.
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