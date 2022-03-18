شاهد .. فنانة الشهيرة أصبحت مفلسة بعد الثراء الفاحش والقصور.. تمشي حافية وتأكل بقايا الطعام من الزبالة .. والصدمة في هويتها ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر فنانة الشهيرة أصبحت مفلسة بعد الثراء الفاحش والقصور.. تمشي حافية وتأكل بقايا الطعام من الزبالة .. والصدمة في هويتها ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

تعيش عارضة النجمة لوني ويسلون هذه الايام الصعبة في حياتها في شوارع مدينة لوس انجلوس الامريكية في كاليفورنيا، بعد ان كانت تعيش في قصر فاخر.

انقلاب حياة لوني ويلسون رأساً على عقب كانت عارضة الأزياء الامريكية المشهورة "لوني ويلسون" فتاة حسناء وملفتة تظهر صورتها على أغلفة المجلات العالمية، وارتبطت بـ النجم الشهير "جيرمي جاكسون" سنة 2012، ولكنهما انفصلا بعد عامين من الزواج فقط.

وانقلبت حياة عارضة الأزياء رأساً على عقب بعدما عانت من اضطرابات في صحتها العقلية والنفسية وذلك بسبب ادمانها المخدرات وتعاطيها بشكل كبير.

وشوهدت لوني في شوارع لوس انجلوس بينما أصبحت مشرّدة تبحث عن الطعام في سلال القمامة حيث تبدو ملابسها متسّخة وثيابها رثّة وهي حافية القدمين.

والتقطت عدسات الكاميرا عارضة الأزياء في اطلالة وصفت بالمثيرة للشفقة، حيث كانت تبحث في القمامة عن شيء تأكله أو تشربه، بينما لبست الكثير من قطع الملابس حتى تتفادى برد الشتاء وهي في الشارع، وهذه ليست المرة الأولى التي يتك التقاط هذه الصور لها حيث تعيش لوني حياة التشرد منذ أعوام

أجرت الصحيفة التي التقطت الصور لها في الشارع حواراً معها حيث عرضت عليها المساعدة ولكن لوني رفضت حيث قالت: "أنا بخير، ولا أريد المساعدة من أي شخص".

وأضافت ويلي حول طليقها جيرمي جاكسون بأنه لا يكترث لها فقالت: "لم أتواصل مع جيرمي منذ عدة سنوات ولم أتحدث إليه ولا اريد التحدّث إلى أصدقائي أيضاً"