شاهد .. محكمة مصرية ترفض الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان وتوافق على تغريمه..إليكم المبلغ الضخم الذي سيدفعه !

انت الان تتابع خبر محكمة مصرية ترفض الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان وتوافق على تغريمه..إليكم المبلغ الضخم الذي سيدفعه ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)
رفضت محكمة النقض في جلستها صباح اليوم،الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية الذي صدر في شهر أبريل 2021 ويوصي بتعويض الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه.
على أن يصدر الحكم النهائي من محكمة النقض في 16 مارس المقبل.
وتعود الأزمة لشهر سبتمبر 2019، بعدما نشر رمضان فيديو ظهر فيه داخل كابينة الطائرة، وقال إنه يقوم بتجربة مختلفة، مع تعليق من الشخص الذي يصور الفيديو أن رمضان من يقود الطائرة.
وذكرت الدعوى التي رفعها محامي أشرف أبو اليسر، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الطيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة.
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