شاهد .. عائلة كويتية شعرت بمذاق غريب في الطعام وكاميرا المراقبة تكشف الصدمة.. لن تصدق ماذا كانت تفعل الخادمة لهم ؟!

انت الان تتابع خبر عائلة كويتية شعرت بمذاق غريب في الطعام وكاميرا المراقبة تكشف الصدمة.. لن تصدق ماذا كانت تفعل الخادمة لهم ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/18 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

ألقت السلطات في الكويت، القبض على عاملة منزلية من الجنسية الهندية، قامت بوضع فضلاتها في طعام أسرة كويتية على مدار عام.

الإبعاد إدارياً



وتم احتجاز العاملة في نظارة أحد مخافر العاصمة. فيما وقع مدير عام مديرية أمن الكويت قرار إبعادها إداريا.

وبحسب ما أوردت صحيفة “الأنباء” الكويتية. فقد قامت العاملة المنزلية بوضع فضلات في طعامهم بشكل منتظم على مدى أكثر من عام.

وقال مصدر أمني: ” كان من الممكن ان توجه للمتهمة جريمة الشروع في القتل. وتعمد إلحاق أذى جسيم الى جانب تهم أخرى. خاصة في ظل وجود مقطع فيديو قدمته الأسرة يصور فعلتها ورسالة بعدم الركون الى العمالة المنزلية والاطمئنان اليها لدرجة الثقة العمياء”.

الأطعمة بها مذاق غريب



وبحسب المصدر، فقد تقدم مواطن صباح أمس ببلاغ إلى الجهات الأمنية مصطحبا معه خادمته. وهي من الجنسية الهندية. ومعه مقطعا مصورا يكشف جريمتها.

وقال المواطن، إن أسره بدأت تشعر من فترة، بأن الأطعمة التي تعدها لهم الخادمة ليست على ما يرام وأن هناك تغيرا في مذاقها. فلجأوا إلى وضع كاميرا مراقبة.

وكانت الصدمة القوية برصد الخادمة تضع الفضلات السائلة في إناء، ثم توزعها على الأطعمة والمشروبات التي تقدمها للأسرة.

انتقام



وبمواجهة الخادمة الهندية بالمقطع الذي صور داخل غرفة إعداد الطعام، اعترفت بأنها تفعل ذلك من باب الانتقام من الأسرة. وأنها تعمد إلى تلويث الأطعمة والمشروبات بطرق أخرى أيضا.



وبررت العاملة فعلتها المقززة بأن الغرفة المخصصة لإقامتها منفصلة عن بقية الغرف. حيث توجد أعلى سطح المنزل. وهو الأمر الذي أثار غضبها وجعلها تنتقم منهم بهذه الطريقة.